أبرز غيابات الهلال ضد الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بالزعيم، لخوض مباراة الهلال ضد الفتح ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكان الزعيم، نجح في الفوز على النصر يوم الأربعاء الماضي، برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23، قبل خوض لقاء الهلال ضد الفتح.

وقبل خوض مباراة الهلال ضد الفتح، قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم استبعاد كل من هتان باهبري وعمر خربين من قائمة الفريق الهلالي الذي يُواجه الفتح وذلك بسبب عدم الوصول بعد إلى الجاهزية الكاملة.

ملعب الجامعة يحتضن مباراة الهلال ضد الفتح

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود مباراة الهلال والفتح، حيث يتمنى المدرب رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الهلالي الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، حيث إن فوز الهلال سيجعله يصل للنقطة رقم 57 ليكون أقرب كثيرًا من التتويج بـ دوري محمد بن سلمان.

وكان لقاء الدور الأول بين الهلال والفتح انتهى بالتعادل بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أُقيمت في شهر أكتوبر الماضي.

مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

تُختتم اليوم الاثنين أحداث الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، وذلك بإقامة 4 مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والتعاون في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة على ملعب نادي الشباب في الرياض.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي أبها والنصر في تمام السابعة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الحزم والعدالة، وذلك في تمام السابعة والثلث، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء الهلال والفتح على ملعب جامعة الملك سعود في الساعة التاسعة مساءً.



