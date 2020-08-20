أبرز معارض لـ بوتين في العناية المركزة بسبب شاي مسموم!

المواطن - متابعة

نُقل أليكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العناية المركزية في المستشفى، بعدما تعرض لـ”تسمم” كما يبدو، حسبما أعلنت المتحدثة باسمه اليوم الخميس على “تويتر”، فيما أكدت وسائل إعلام رسمية أنه “في حالة حرجة”.

تسمم في الطائرة:

وقالت كيرا يارميش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو، حين هبطت الطائرة اضطراريًا بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ، مضيفة: “لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة”.

وأضافت: “نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه. لأن ذلك كان المشروب الوحيد الذي تناوله في الصباح”.

وتابعت: “الأطباء قالوا إنه تم امتصاص السم بسرعة عبر الشاي الساخن”.

حالته حرجة:

وأفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية، أن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم، داخل مستشفى أومسك للطوارئ في سيبيريا، واصفة حالته بـ”الحرجة”.

والمحامي البالغ من العمر 44 عامًا أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسبق أن تعرض لهجمات جسدية في السابق، أبرزها عندما أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017.

وغالبا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كافة أنحاء روسيا من جانب نظام بوتين.





شارك الخبر