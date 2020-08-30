أبشر تُجيب على 5 أسئلة منها التسجيل في حسابين برقم واحد

المواطن - الرياض

أجابت منصة أبشر على العديد من الاستفسارات الهامة، وذلك ضمن أبرز الأسئلة بخصوص خدماتها.

وكان الاستفسار الأول بشأن رقم الهاتف القديم واستخدام رقم آخر في المنصة، حيث أكد أبشر أنه يجب تحديث رقم الجوال من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة من المستفيد ولمعرفة مواقع الأجهزة يمكن اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل صفحة أبشر.

وأيضًا أجابت المنصة على استفسار آخر بشأن وجود رصيد مدفوعات ولم يستخدم فكيف طريقة استرجاعه؟ حيث قالت المنصة: إنه يتم استرجاع المبالغ من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيًّا أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني “آمر” عبر الرقم 199099.

كما أجابت منصة أبشر أيضًا على سؤال آخر عن التسجيل برقم جوال في حسابين مختلفين، حيث شددت على أنه لا يمكن ذلك؛ حيث إن تسجيل الجوال في حساب آخر سيوقف الدخول إلى الحساب السابق.

وفي وقت سابق أعادت منصة أبشر توضيح آلية متابعة موعد انتهاء تأشيرات العمال والتأكد من صلاحية التأشيرات عبر البوابة الإلكترونية للمنصة.

وقالت المنصة: إنه في حال الرغبة في معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل يجب اتباع ما يلي:

دخول صاحب العمل لحسابه بمنصة أبشر أعمال.

الانتقال إلى خدمات أعمالي ومن ثم خدمة التأشيرات.

اختيار المقيم ثم عرض تفاصيل أكثر ومن ثم طباعة التأشيرة، وبذلك يمكنه الاطلاع على موعد انتهاء التأشيرة.







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