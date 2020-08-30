أبشر للتوظيف يبدأ القبول لوظائف قوات الأمن الدبلوماسي

المواطن - الرياض

فتح موقع أبشر للتوظيف باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت أمس أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر التوظيف من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي (هنا).







شارك الخبر