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أبشر للتوظيف يبدأ القبول لوظائف قوات الأمن الدبلوماسي
على رتبة جندي من رجال

أبشر للتوظيف يبدأ القبول لوظائف قوات الأمن الدبلوماسي

2020/08/30
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أبشر للتوظيف يبدأ القبول لوظائف قوات الأمن الدبلوماسي
المواطن - الرياض

فتح موقع أبشر للتوظيف باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت أمس أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر التوظيف من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي (هنا).



2 تعليقات
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أحمد محمد أحمد
12 ساعة

1

0
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مجدي العسيري
13 ساعة

ليش الموقع مقفل

0
رد


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