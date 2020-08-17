أبو ظبي تسعى لتأسيس شركة وطنية وإقليمية لخدمات النفط والغاز

المواطن - متابعة

تسعى أبو ظبي لتأسيس شركة وطنية إقليمية عملاقة لخدمات النفط والغاز، عن طريق دمج شركتي الإنشاءات الوطنية البترولية والجرافات البحرية الوطنية.

وقالت شركة أبو ظبي التنموية القابضة، وهي شركة قابضة حكومية، أمس الأحد: إن شركة صناعات التابعة لها وملاك حصة أقلية آخرين في شركة الإنشاءات البترولية تقدموا بعرض لمجلس إدارة شركة الجرافات البحرية من شأنه تأسيس شركة خدمات متكاملة للنفط والغاز.

وأضاف البيان أن عملية الاندماج من شأنها تأسيس شركة هندسية جديدة متكاملة محلية وإقليمية.

وسيكون للشركة أنشطة وعمليات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ولم يورد البيان تفاصيل عن الصفقة التي تتزامن مع ظروف صعبة يمر بها قطاع النفط والغاز. فقد تضرر بشدة الطلب على منتجات القطاع بسبب تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وما استتبعه من إجراءات عزل وقيود على السفر.

لكن البيان أوضح أن الصفقة المقترحة تتمثل في مبادلة أصول من شركة الإنشاءات البترولية إلى الجرافات البحرية وفي المقابل سيحصل المساهمون في شركة الإنشاءات البترولية على أداة يمكن تحويلها إلى 575 مليون سهم عادي في الشركة المجمعة فور إتمام الصفقة من شركة الجرافات البحرية.

وقالت القابضة: إن سعر الممارسة في الأداة القابلة للتحويل في الجرافات البحرية هو 4.40 درهم إماراتي للسهم بما يجعل قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي.

وأضافت أن إيرادات الشركتين المنفصلتين تبلغ إجمالًا 8.88 مليار درهم (2.42 مليار دولار) عن العام الماضي.

وارتفعت أسهم شركة الجرافات البحرية المدرجة في بورصة أبو ظبي 144 بالمائة بعد الإعلان. وشركة الإنشاءات البترولية غير مدرجة.





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