أتلتيكو مدريد يكشف هوية اللاعبين المُصابين بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن هوية اللاعبين المُصابين بـ فيروس كورونا الذي أعلن عنهما مؤخرًا.

وقالت وسائل إعلامية إسبانية إن الأرجنتيني أنخل كوريا والكرواتي شيم فرساليكو هما المُصابان بـ فيروس كورونا في نادي أتلتيكو مدريد حيث أن كلا اللاعبين بدون أعراض حاليًا وسيظلان معزولين في المنزل.

أتلتيكو مدريد يُخطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصابة لاعبيه

ووفقًا لـ بيان أتلتيكو مدريد الذي يشارك في دور الـ8 من البطولة الأوروبية، أن النادي الإسباني أخبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإصابات، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة عند إقامة المباريات بمدينة لشبونة البرتغالية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي لن تُلغى طالما عدد إصابات كورونا لم يصل إلى 15 لاعبًا في صفوف الفريق الواحد، مما يعني أن البطولة مستمرة وستُقام في مدينة لشبونة بدءًا من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية.

موعد المباريات المتبقية بـ دوري أبطال أوروبا

وتستمر مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، الذي يُعد موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، سيواجه بايرن ميونيخ الألماني، وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي ليون الفرنسي، وسيلعب أتالانتا الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي أما أتلتيكو مدريد فسيواجه نادي لايبزيج الألماني وجميع تلك المباريات تُقام في دور الـ8.



