أحمد موسى مستمر مع النصر لـ 3 أسباب

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أحمد موسى، لاعب منتخب نيجيريا ونادي النصر، أصبح قريبًا من البقاء مع أصفر العاصمة بالفترة المقبلة، وذلك رغم تعرضه لانتقادات شديدة من قبل الجمهور النصراوي لهبوط أدائه.

وسجل موسى هدفين لنادي النصر في آخر خمس جولات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن طالبت فئات عريضة من جماهير النصر رحيله؛ وذلك بسبب عدم فعاليته على المرمى.

أحمد موسى يعود للتألق من جديد:

وقد يبقى موسى مع النصر لـ3 أسباب وهي “المبلغ المالي الكبير الذي دُفع فيه ولم يجد النصر عرض مالي يُعوضه هذا المبلغ، السبب الثاني هو عدم حسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمصير اللاعب النيجيري حتى اللحظة الحالية، والسبب الثالث هو بدء تحسن مستوى أحمد موسى مع العالمي بعد استئناف مباريات الدوري”.

وكان موسى انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو.

تغريدة غريبة بسبب تصدر الهلال:

وفي وقت سابق، وجّه فلاح القحطاني، الإعلامي والناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية، تغريدة غريبة للجماهير وذلك بمناسبة اقتراب الهلال من الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأربعاء: “النصر بطل الدوري الاستثنائي وهو بطل أول دوري بمسمى الأمير محمد بن سلمان، أقوى وأعظم دوري مر بتاريخ الكرة السعودية”.

وواصل القحطاني قائلًا: “مهما كان الفريق الذي سيُحقق اللقب لكنه بلا شك، سيبقى خلف النصر سواء في الأولوية أو في حتى عدد بطولات الدوري، النصر لا يزال أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للدوري برصيد 17 دوري”.

وكان أحمد موسى، فاز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولقب كأس السوبر السعودي مع النصر بالفترة الماضية.





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