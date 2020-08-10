أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة اليوم

المواطن - الرياض

يترقب ملايين المواطنين إعلان شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة اليوم وفقًا للجدولة الزمنية التي تم اعتمادها والتي تقضي بأن تتم مراجعة سعر البنزين في السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة صبيحة اليوم التالي للمراجعة.

التزام أرامكو بتوفير الوقود

وتوفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات حيث يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

اختبارات الجودة

وتقول أرامكو إنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ.

أسعار البنزين الجديدة

وتمت مراجعة أسعار البنزين في السعودية مرتين في غضون شهر وذلك كاستثناء خلال يوليو الماضي حيث تمت المراجعة مطلع الشهر الماضي بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة وتم العمل بهذه الأسعار لمدة 10 أيام في حين تمت المراجعة الثانية يوم 10 يوليو واستمر العمل بها لمدة شهر كما هو متبع.

سعر البنزين في السعودية

ووفقًا للمراجعة الأخيرة جاء سعر البنزين كما يلي:

سعر بنزين 91 بـ 1.29 ريال.

سعر بنزين 95 بـ 1.44 ريال.

سعر الديزل بـ 0.52 ريال.

سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال.

غاز البترول المسال بـ0.75 ريال.



