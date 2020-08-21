أردوغان المطرود من المتوسط يشيع كذبة اكتشافات البحر الأسود

المواطن - متابعة

في محاولة منه للتغطية على إخفاقه في البحر المتوسط أطلق أردوغان إشاعات وأكاذيب حول اكتشافات تاريخية في البحر الأسود بالرغم من عدم وجود نشاط استكشافي يذكر في هذه المنطقة.

كذبة البحر الأسود

وبعد تصدي كل من اليونان وفرنسا ومن خلفهما الاتحاد الأوروبي لأطماع أردوغان في شرق المتوسط راحت أبواق النظام التركي تروج لاكتشاف غير مسبوق في الجانب الآخر في محاولة للتغطية على إخفاقه وفشله في تحقيق أطماعه في البحر المتوسط.

تقديرات أردوغان المبالغ بها

وقال أردوغان أن الغاز المكتشف في البحر الأسود يكفي استهلاك تركيا مدى الحياة وهو ما يؤكد أن الأمر يشوبه الكثير من التضليل وأنه تصريح للاستهلاك المحلي سوف تثبت الأيام القادمة عدم صدقه.

بلومبيرغ تفضح أكاذيب أردوغان

وعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الجمعة، مجموعة بيانات تؤكد أن جهود التنقيب بالبحر الأسود الذي تتشط فيه عدة دول أثبتت طوال العقد الماضي أنها متواضعة وربما غير تجارية، وأن هذا الاعتبار يرجح الآن في ضوء تدني أسعار الغاز وتردد الشركات العالمية ذات الاختصاص في الاستثمار به، خاصة مع نظام تركي يتسم بعدم الشفافية في السياسات المالية والنقدية، وهو ما يفرض على المستثمرين الحذر في التعامل معه.

3 سفن حفر بدون خبرة

وأشار التقرير إلى أن تركيا اشترت ثلاث سفن حفر في السنوات الأخيرة لأنها وسعت بشكل كبير استكشاف الطاقة في البحر الأسود وتنازعها على مياه شرق البحر الأبيض المتوسط. وهي حريصة على توفير احتياطيات محلية من الطاقة لتخفيف اعتمادها الكبير على الواردات من إيران والعراق وروسيا.





شارك الخبر