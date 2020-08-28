أزمة بعد طلب النصر لـ الأهلي حول عبدالفتاح عسيري

المواطن - محمد سمعه

توجه نادي النصر في الفترة الحالية بطلب إلى النادي الأهلي متعلق بـ اللاعب عبدالفتاح عسيري المنضم حديثًا لصفوف العالمي ولمدة 3 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة مع الأهلي.

وكان النصر طلب من الأهلي، فسخ عقد عسيري قبل الخامس من سبتمبر المقبل، وذلك من أجل قيده بالقائمة الآسيوية.

وطلب العالمي، هذا الأمر من الراقي حتى يتسنى للاعب الانضمام لمعسكر أصفر العاصمة استعدادًا لاستئناف دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل وفقًا لـ Goal.

وقد يرفض الأهلي هذا الطلب، خاصة أن الموسم لم ينتهِ بعد في السعودية، حيث ستُختتم مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في التاسع من سبتمبر المقبل، وكذلك سيواجه الأهلي، النصر في كأس الملك يوم 27 أكتوبر المقبل وهي مباراة في موسم 2019/2020 الذي لم ينتهِ بسبب جائحة كورونا.

الأهلي بحاجة لـ عبدالفتاح عسيري

ومثّل هذا الطلب أزمة لـ الأهلي الذي يحتاج لوجود عبدالفتاح عسيري وجميع اللاعبين، من أجل إنهاء الدوري في مركز جيد مؤهل لـ دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، إضافة لمحاولة التتويج بلقب كأس الملك عن الموسم الحالي.

وكان عبدالفتاح عسيري فضّل الانتقال لنادي النصر في يوليو الماضي، عن الانضمام لنادي الهلال.

طارق كيال مُشرفًا لكرة القدم بالراقي

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي أمس الخميس عن تعيين طارق كيال، مشرفًا عامًا على كرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن إدارة النادي عينت كيال مشرفًا على كرة القدم بالنادي، مع تعيين عضو مجلس الإدارة ياسر علاقي مشرفًا على الألعاب المختلفة بالنادي.







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