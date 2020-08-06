أزهر لجماهير الوحدة : نعدكم بتصحيح الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سلطان أزهر حزنه لخسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة ضد الشباب

ولعب الوحدة ضد الشباب بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في الفوز بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد فرسان مكة عند 39 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

تصحيح الأخطاء

وعلق سلطان أزهر على خسارة فريقه ضد الشباب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة، أملًا في الظهور بشكل أفضل.

وقال: “جماهيرنا الوفية.. لم تكن ليلة الفرسان.. شاءت الأقدار أن نظهر بمستوى متواضع طيلة فترات المباراة.. والحمد لله على كل حال.. ونعدكم بتصحيح الأخطاء وتلافي الملاحظات، والظهور في الجولات القادمة بمستوى أفضل.. ونُقَدّر الجهود التي تُبذل من الجهازين الفني والإداري”.



