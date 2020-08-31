أسئلة اختبار القدرات العامة ماذا تقيس ؟

المواطن - الرياض

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز قياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة الفترتين الأولى والثانية” ويمثل هذا الاختبار أحد الاختبارات الهامة التي يجب على طلاب المرحلة الثانوية اجتيازها لأهميته في التسجيل للجامعات بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة.

ما هو اختبار القدرات العامة من قياس ؟

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

موعد اختبار القدرات في قياس

وبحسب الجدول الزمني فإن الاختبار سيعقد خلال الفترة 2 – 10 / 10 / 2020م للفترة الأولى و19 – 27 / 2 / 2021 للفترة الثانية ، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علمًا أن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى: ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

أقسام اختبار القدرات العامة

يضم الاختبار بجزأيه (اللفظي والكمي) عددًا من الأسئلة التجريبية، لكنها لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب.

تُقدَّم الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.

عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم. أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة يحافظ عليه بين هذه الاختبارات.

يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة قبل رصد النتائج؛ بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.

تُرتَّب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار. ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، لكل قسم (25 دقيقة) وبالسرعة التي تضمن له المرور عليها كلها.

ويمكن التسجيل في الدورة القادمة من الاختبار على الرابط التالي: (https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ).







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