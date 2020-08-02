أستراليا تعلن حالة الكارثة بعد ارتفاع إصابات كورونا في فيكتوريا

المواطن - متابعة

أعلنت ولاية فيكتوريا في أستراليا حالة الكارثة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما فرضت الحكومة إجراءات إغلاق جديدة.

حالات كورونا في استراليا

وسجلت أستراليا اليوم الأحد 613 حالة إصابة جديدة بينما توفيت 7 حالات إضافية.

وبذلك يبلغ عدد حالات كورونا في استراليا 17,895 حالة معظمهم في ولاية فيكتوريا ، توفي منهم 208 فيما لا يزال أكثر من 7,483 حالة نشطة تتلقى العلاج من بينهم 46 حالة حرجة فيما تجاوزت حالات التعافي 10200 حالة.

انتشار كوفيد 19 حول العالم

وأظهر أحدث إحصاء اليوم الأحد أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 683767 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 154922 حالة وفاة وأربعة ملايين و637544 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 93563 حالة وفاة ومليوني و 707877 حالة إصابة فيما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة ومليون و 695988 حالة إصابة وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14058 حالة وفاة و845443 حالة إصابة



