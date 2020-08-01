أسواق الأسماك تستقبل باكورة صيد الروبيان

المواطن - واس

بدأت أسواق الأسماك في محافظة القطيف وتاروت وغيرها من أسواق المنطقة الشرقية اليوم، استقبال باكورة صيد الروبيان، الذي حدد فسح صيده اعتباراً من الأول من أغسطس 2020م إلى 31 يناير 2021م من أجل المحافظة على هذه الثروة البحرية.

ووصلت إلى الأسواق كميات قليلة نظراً لتزامن الفسح مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي من صيد المراكب والقوارب الصغيرة (الطرادات) التي يتركز صيدها في المناطق المتاخمة للسواحل، بينما يصل غداً كميات أكثر للمراكب والقوارب الصغيرة، وبعد يومين يتوالى وصول الكميات الكثيرة لصيد المراكب الكبيرة التي تبحر لأعماق البحر وتمكث في العادة أكثر من يومين.

ويتراوح سعر صندوق الروبيان “البانة” الذي تبلغ سعته 32 كيلو حسب دلالين بالسوق من 550 إلى 700 ريال، مشيرين إلى أن هذه الأسعار غير ثابتة وستتغير وفق عدة عوامل منها حجم الكميات التي ستصل إلى السوق وحجم حبة الروبيان.

ويتوقع أن تصل إلى أسواق المنطقة عبر المئات من القوارب والمراكب خلال هذه الموسم مئات الأطنان من الروبيان، مما سيجعله نافذة اقتصادية ووجهة للمتسوقين والتجار محلياً وإقليمياً.

ويُعد نشاط أسواق الأسماك والروبيان في محافظة القطيف خاصة وفي المنطقة الشرقية على وجه العموم هو الأكبر على مستوى دول الخليج العربي، ويغذي الأسواق داخل المملكة وخارجها.



