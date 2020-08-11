أعراض كورونا الجديدة تؤكد شراسة الفيروس

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد الغامدي، أن اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا يجسد مدى شراسة فيروس كورونا وانعكاساته التأثيرية داخل منظومة الجسم والجهاز المناعي.

أعراض كورونا الجديدة

وقال في تصريحات لـ” المواطن“، إن رصد أعراض جديدة بين فترة وأخرى غير مستغرب لأن فيروس كورونا لا يزال يحيّر العلماء والأطباء في خصائصه وصفاته، ومن المتوقع أن يتم خلال الفترة القادمة اكتشاف المزيد من تأثير الفيروس على البشر.

دور الجهاز المناعي

ويؤكد الدكتور الغامدي، أن التاريخ لم يشهد فيروسًا غامضًا وشرسًا مثل كورونا؛ لأنه ترك خلفه الكثير من المخاطر والآثار، لذا فإن خير نصيحة هي الالتزام بالاشتراطات الصحية وتناول أطعمة صحية تقوي الجهاز المناعي، مع الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

صداع ووهن والتهاب

وحدد الباحثون والأطباء منذ بداية أزمة كورونا مجموعة أساسية من الأعراض التي تصيب المرضى، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

وفي وقت لاحق انضمت أعراض أخرى لم تكن معروفة في البداية، مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، والصداع، والتهاب الحلق، والشعور العام بالوهن. لكن الدراسات والأبحاث التي تجرى على المرضى لا تزال تكشف مزيدًا من الأعراض من وقت لآخر.

القائمة الجديدة للأعراض

وفيما يلي قائمة من الأعراض الجديدة التي كشفتها الدراسات خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية لفيروس كورونا:

تساقط الشعر

وجد استطلاع أجراه باحثون في كلية الطب بجامعة إنديانا على مجموعة من مرضى فيروس كورونا شمل أكثر من 1500 مريض، مجموعة متنوعة من أعراض الإصابة بالفيروس، بما في ذلك صعوبات في التركيز والنوم وآلام في الأعصاب وحتى تساقط الشعر.

وأبلغ نحو ثلث المشاركين في الدراسة عن مشكلة تساقط الشعر، ووفقًا للدراسة، قد يكون تساقط الشعر مرتبطًا بحالة تسمى تساقط الشعر الكربي، وهو شكل من أشكال تساقط الشعر المؤقت الذي يحدث عادة بعد الصدمة أو التعرض لحدث مؤلم.

الحازوقة المستمرة

نقلت صحيفة صن البريطانية تحذير الأطباء في الولايات المتحدة من أن الحازوقة المستمرة قد تكون عرضًا جديدًا للإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد أن ثبتت إصابة رجل يعاني من الحازوقة لعدة أيام بفيروس كوفيد 19، على الرغم من عدم ظهور أي من الأعراض المعروفة عليه.

والفواق أو الحازوقة هو حالة لاإرادية، ويمكن أن تحدث بسبب بعض الأطعمة التي نأكلها أو بسبب المشاعر القوية مثل الإثارة أو التوتر.

طفح جلدي

أجرى الدكتور أندرو تشان، أستاذ المناعة والأمراض المعدية بجامعة هارفارد دراسة على مجموعة من مرضى كورونا باستخدام تطبيق كوفيد سيمبتوم ستدي، واكتشف حالات عديدة للطفح الجلدي على شكل نتوءات بارزة على الجلد وعادة ما تكون مصحوبة بحكة شديدة.

ويمكن أن يشمل الطفح الجلدي أي جزء من الجسم وغالبًا ما يبدأ بحكة شديدة في الراحتين أو أخمص القدمين، ويمكن أن يسبب تورمًا في الشفتين والجفون.

طفح الفم

توصلت دراسة حديثة إلى أن بعض الآفات والبقع في الفم قد تكون أحد الأعراض للإصابة بفيروس كورونا، ووجد الباحثون أن ثلث مرضى كورونا الذين يعانون من طفح جلدي على أذرعهم وأرجلهم يعانون أيضًا من بقع وآفات حمراء في أفواههم. وعادة ما تظهر هذه البقع بعد أسبوعين تقريبًا من الإصابة بالأعراض الأكثر شهرة مثل الحمى وضيق التنفس.

التهاب الأذن الوسطى

كشف تشريح جثث 3 مرضى مصابين بفيروس كورونا أن هذا الفيروس القاتل كان موجودًا في الأذن الوسطى للمرضى مسببًا التهابات فيها، ونُشر هذا التقرير البحثي في مجلة جاما العلمية.

وفي تقرير نُشر في صحيفة هندوستان تايمز، يقول الباحثون إن من الضروري توخي الحذر عند إجراء جراحات الأذن الاختبارية، نظرًا لزيادة عدد حالات التهاب الأذن الوسطى لدى المصابين بفيروس كورونا المبلغ عنها.

تورم أصابع القدمين

سلطت الدكتورة البريطانية التي تعمل كمستشارة في مستشفى بيندرفيلدز الضوء على عرض جديد لفيروس كورونا، يتجلى بتورم في أصابع القدمين، حيث يتحول لونها إلى اللون الأحمر، مع ظهور بعض التقرحات في بعض الأحيان.

وعلى مدى عدة أيام، قد يتحول اللون أحمر إلى اللون الأرجواني الداكن، وتظهر في بعض الأحيان ردود فعل تشبه البثور في الأصابع، ويمكن أن تنتشر إلى الأقدام.



