المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير ديربي جدة اليوم بين الاتحاد والأهلي ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي جدة

ويُقام ديربي جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة التاسعة مساءً.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي اليوم، حيث ضمت القائمة 5 نجوم من كل فريق.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع الاتحاد بالمركز الـ13.

الاتحاد والأهلي

وجاءت قائمة أعلى 5 لاعبين في صفوف العميد قبل مباراة الاتحاد والأهلي اليوم، كالتالي؛ الإيفواري ويلفريد بوني “4.50 مليون يورو”، يليه البرازيلي رومارينيو بالقيمة ذاتها.

واحتل الأرجنتيني ليوناردو جيل المركز الثالث في القائمة قبل الديربي اليوم، حيث بلغت قيمته 3 ملايين يورو، يليه البرازيلي برونو أوفيني “2.40 مليون يورو”، ثم التونسي أنيس البدري بـ1.60 مليون يورو.

على الجانب الآخر، تصدر البرازيلي جوزيف دي سوزا قائمة الأعلى قيمة سوقية في الراقي قبل مباراة الاتحاد والأهلي اليوم بـ10 ملايين يورو، يليه دجانيني تافاريس بـ8 ملايين يورو، ثم السوري عمر السومة بـ6.50 مليون يورو.

وتواجد البرازيلي لوكاس ليما في المركز الرابع بقائمة الأعلى قيمة سوقية بصفوف النادي الأهلي ب،5.50 مليون يورو، فيما وصلت قيمة النجم الألماني ماركو مارين إلى 4.80 مليون يورو.

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