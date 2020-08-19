‎الرئيسية
جديد الأخبار
أكاديمية مسك تعلن عن 10000 فرصة لاكتساب مهارات المستقبل
في 13 برنامجًا في عدة تخصصات

أكاديمية مسك تعلن عن 10000 فرصة لاكتساب مهارات المستقبل

2020/08/19
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
44
0
طباعة
أكاديمية مسك تعلن عن 10000 فرصة لاكتساب مهارات المستقبل
المواطن - الرياض

أعلنت أكاديمية مسك عن (10000 فرصة للمستقبل)، لاكتساب مهارات المستقبل في 13 برنامجًا متخصصًا لتطوير مهارات المستقبل، في عدد من التخصصات، وفق التالي:

– برامج أكاديمية مسك:

  • تحليل الأعمال
  • تحليل البيانات
  • هندسة البيانات
  • التحليل التنبؤي
  • التعلم العميق
  • التعلم الآلي
  • تطوير واجهة الويب
  • مقدمة عن البرمجة
  • مطور الويب المتكامل
  • مطور iOS
  • التصور المرئي للبيانات

– لماذا برامج أكاديمية مسك:

  • عدد 13 برنامجًا متخصصًا لتطوير مهارات المستقبل.
  • 4 أشهر من التعليم والتدريب العملي والتفاعلي.
  • 8000 خريج أنهوا البرنامج بالحصول على فرصة عمل مميزة أو ترقية في وظائفهم الحالية.
  • الحصول على شهادة معتمدة محليًّا وعالميًّا.

– للتسجيل من خلال الرابط التالي (هنا)، كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).

 




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :