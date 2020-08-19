أكاديمية مسك تعلن عن 10000 فرصة لاكتساب مهارات المستقبل

المواطن - الرياض
أعلنت أكاديمية مسك عن (10000 فرصة للمستقبل)، لاكتساب مهارات المستقبل في 13 برنامجًا متخصصًا لتطوير مهارات المستقبل، في عدد من التخصصات، وفق التالي:
– برامج أكاديمية مسك:
- تحليل الأعمال
- تحليل البيانات
- هندسة البيانات
- التحليل التنبؤي
- التعلم العميق
- التعلم الآلي
- تطوير واجهة الويب
- مقدمة عن البرمجة
- مطور الويب المتكامل
- مطور iOS
- التصور المرئي للبيانات
– لماذا برامج أكاديمية مسك:
- عدد 13 برنامجًا متخصصًا لتطوير مهارات المستقبل.
- 4 أشهر من التعليم والتدريب العملي والتفاعلي.
- 8000 خريج أنهوا البرنامج بالحصول على فرصة عمل مميزة أو ترقية في وظائفهم الحالية.
- الحصول على شهادة معتمدة محليًّا وعالميًّا.
– للتسجيل من خلال الرابط التالي (هنا)، كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).
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