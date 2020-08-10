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ألمانيا تسجل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الحالات يرتفع إلى 216327 حالة

ألمانيا تسجل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/10
الساعة 9:52 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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ألمانيا تسجل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في ألمانيا
المواطن - متابعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، تسجيل 436 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 216327 حالة .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9197 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.




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