ألمانيا تسجل 711 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1278 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 234853 .

أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9277 بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة​​​. كما تعافى من الوباء أكثر من 209.3 ألف شخص من المرض بعد معالجتهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.





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