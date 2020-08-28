أمازون تفتتح أول متجر لها للبقالة الطازجة في كاليفورنيا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

افتتحت شركة أمازون أول متجر بقالة يضم عربات تسوق ذكية تعرف ما تشتريه، وهي بذلك تلغي الحاجة إلى ضرورة وجود صراف، كما أنها تمنع أيضًا قوائم الانتظار والطوابير.

ويتميز المتجر أيضًا بوجود أليكسا للإجابة على أسئلة العملاء، وسيتم عرض الشاشات الذكية في جميع أنحاء المكان؛ حتى يمكن للمساعد الافتراضي الإجابة على أسئلة مثل أين يمكنني العثور على المايونيز؟ أو اقترح ما يجب علي إعداده لتناول العشاء، ومن المقرر أن يوفر المتجر أيضًا خدمة التوصيل والاستلام في نفس اليوم.

واُفتتح متجر أمازون فريش Amazonfresh في حي وودلاند هيلز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا؛ حيث تبني شركة التجارة الإلكترونية وجودها خارج الإنترنت على الرغم من التحول إلى التسوق عبر الإنترنت الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وتمتلك الشركة بالفعل سلسلة سوق هول فودز Whole Foods لكن القائمين على الشركة يرون أن متاجر Amazonfresh ستلبي احتياجات مجموعة مختلفة من العملاء.

ويبلغ حجم المتجر الجديد تقريبًا حجم متجر هول فودز حيث يقع على مساحة 35 ألف قدم مربع ولكنه يخدم طبقة مختلفة ولا يركز على العناصر الطبيعية والعضوية، كما قال نائب رئيس أمازون، جيف هيلبلينغ.

وقال هيلبلينغ لشبكة CNN Business: البقالة قطاع استهلاكي كبير جدًا؛ ووفقًا لمعظم المقاييس، يُقدر السوق بنحو 800 مليار دولار في الولايات المتحدة، متابعًا: وبالنظر إلى حصتنا في هذا السوق الضخم نرى أننا صغار نسبيًا في هذا المجال.

أمازون فريش من الداخل:

وتعد شركة هول فودز رائدة منذ فترة طويلة في مجال الأطعمة الطبيعية والعضوية، أما أمازون فريش فهو اختيار مختلف تمامًا، ولا يركز على مجال الأطعمة العضوية فقط بل يمزج بين جميع الاختيارات؛ لتلبية قطاع أوسع من المستهلكين.

ويمزج المتجر الجديد بين التسوق داخل المتجر وعبر الإنترنت ويُمكن الدفع فيه من خلال بطاقة Amazon Dash Cart.

وتتميز عربة التسوق ذكية في المتجر بأنها مجهزة بقارئ الباركود وجهاز استشعار وميزان، ويتيح هذا للمتسوقين ملء ما يصل إلى حقيبتين من أكياس البقالة، وستقوم أنظمة التكنولوجيا بتمييز ما يضعونه وتحرير بطاقة الائتمان.

وقالت أمازون في منشور على المدونة: العربة تستخدم مجموعة من خوارزميات الرؤية الحاسوبية ودمج أجهزة الاستشعار لتحديد العناصر الموضوعة في العربة. ويُذكر أن المتجر هو الأول من بين سبعة متاجر تنوي أمازون افتتاحها في جنوب كاليفورنيا وشيكاغو، وسوف يُفتح للجمهور في الأسابيع المقبلة.

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