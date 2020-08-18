أمانة الشرقية تعلق على مقطع لعمال نظافة يلقون النفايات بالشارع

المواطن - الشرقية

علقت أمانة المنطقة الشرقية، على مقطع فيديو متداول من نشطاء كبلاغ للأمانة ظهر فيه عمال نظافة يقومون بفرز وتفريغ النفايات المنزلية من صناديق النفايات وتركها على جانب الطريق، وقيل إنه في حي الشعلة بالدمام.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن رفع النفايات المنزلية يتم بواسطة مركبات النقل الهيدروليكية، ليتم بعدها مرور مركبات النقل المتوسط لرفع الكراتين والبلاستيك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيه أظهر مجموعة من العمال يقومون بفرز صناديق النفايات وإخراج كراتين من داخلها ووضعها في الشارع إلى جانب الصناديق، واتهم البعض للعمال ببيع تلك الكراتين والاستفادة منها.





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