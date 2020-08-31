أمانة تبوك تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 66 ألف م2

المواطن - تبوك
أزالت أمانة منطقة تبوك، بمشاركة الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تجاوزت 66 ألف م2 في 17 موقعاً بمركز بداء التابع لمنطقة تبوك.
#أمانة_منطقة_تبوك وبمشاركة الجهات الأمنية تزيل وتستعيد تعديات على أراضي حكومية بمساحة( 66618)م2 بـ (17) موقع بمركز #بداء التابعة لمنطقة #تبوك#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/IdpdSO3LGz
— أمانة منطقة تبوك (@tabukm) August 30, 2020
وكانت الأمانة، متمثلة في بلدية محافظة حقل، قد أزالت أمس الأحد، اللوحات الدعائية المخالفة في عدة مواقع بالمحافظة، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري.
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