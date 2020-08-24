أمانة تبوك تصادر 337 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك عددًا من الجولات الرقابية المكثفة على المحال التجارية والمطاعم وأسواق الخضار والنفع العام؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها.

وقامت ” ‏الأمانة ” اليوم بـ 197جولة تم من خلالها إغلاق 70 محالًا تجارية، وإنذار 77 محلًا، ومصادرة ما يفوق الثلاثمائة وسبعة وثلاثين كيلو جرامًا من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وذكرت أمانة تبوك أن ذلك يأتي حرصًا منها على صحة وسلامة المستهلكين، والتي رصدت وأتلفت من أجلها أمس كمية من محصولي “الطماطم والفلفل الرومي” التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بمعدل 50 صندوقًا للطماطم، و 55 للفلفل الرومي، بما يزن 257 كجم، كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة، مؤكدة أن تلك الكميات قد تمت مصادرتها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، فيما قامت الفرق الرقابية اليوم برصد عدد من التجاوزات في بعض المحلات، ومصادرة 80 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأشارت إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأضافت: أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة، ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من النظافة والتطهير، لضمان سلامة وصحة الجميع.

ونوهت أمانة تبوك بدور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملاحظات، وأهمية تواصلهم على الرقم 940 لمساعدة الفرق الرقابية على أداء مهام عملها، وكذلك التواصل من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، مناشدة أصحاب مستودعات الفواكه والخضار باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.





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