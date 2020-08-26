أمرابط والجبلي الأكثر صناعة للأهداف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يتقاسم نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط مع نجم فريق الفيصلي يوسف الجبلي صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمرابط والجبلي يتصدران

وواصل نور الدين أمرابط تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وظهر بشكل مميز وصنع هدفين خلال مباراة العدالة التي حسمها العالمي بسداسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النجم المغربي أمرابط رصيده إلى 11 تمريرة حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف حتى نهاية منافسات الجولة الـ27.

ورغم غياب يوسف الجبلي عن الصناعة في مباراة الفيصلي ضد الهلال الماضية، والتي خسرها فريقه في الدقائق الأخيرة بهدفين دون رد، إلا أنه لازال يُحافظ على صدارة القائمة بـ11 تمريرة حاسمة أيضًا.

الأكثر صناعة للأهداف

وتألق إدريس فتوحي في مباراة فريقه الفتح ضد الحزم والتي انتهت بفوز النموذجي بنتيجة 4/3، وصنع هدفًا، ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثالث في القائمة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

وتمكن التونسي الدولي سعد بقير من صنع 8 تمريرات حاسمة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم، فيما يملك نجم نادي الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو 7 تمريرات حاسمة.





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