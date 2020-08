أمريكا والكويت تدعوان رعاياهم لتجنب مواقع الانفجار في بيروت

المواطن - متابعة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت، واتباع إرشادات السلطات اللبنانية وذلك بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

كما دعت الخارجية الكويتية أيضًا رعاياها في لبنان للبقاء في مقار سكنهم واتباع إرشادات السلطات.

وسُمع دوي انفجار، في العاصمة اللبنانية. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار ووصل صوت الانفجار إلى قبرص.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة، الثلاثاء، في قصر بعبدا لبحث انفجار بيروت. كما أعلنت حكومة لبنان، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

وأعطى الرئيس عون توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، وكذلك تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

