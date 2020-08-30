أمر يمنع النصر من ضم سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

لم يحسم مجلس إدارة نادي الهلال، مصير اللاعب سلمان الفرج بالفترة الأخيرة، وذلك كان بسبب التركيز على حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو ما تحقق بالفعل بعد الفوز على الحزم أمس السبت.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وجود اهتمام قوي من نادي النصر، بضم الفرج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في حال قرر مُغادرة نادي الهلال.

سلمان الفرج لديه الرغبة بالاستمرار في الهلال

ولكن يُوجد أمر سيمنع العالمي من تحقيق حلمه بضم قائد الهلال وهو أن اللاعب صرّح أنه لديه الرغبة للبقاء في صفوف بطل آسيا والدوري خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه كان تقبل أمر تأجيل التجديد له حتى حسم لقب الدوري رسميًا.

وكان الهلال حقق لقب الدوري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وذلك بعد وصوله للنقطة رقم 66 وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، الذي فاز بصعوبة على نادي الفيحاء بالأمس بثنائية مقابل هدف.

ويسعى الهلال خلال الفترة المقبلة، للفوز بلقب كأس الملك ليكون نجح في تحقيق الثلاثية بعد الفوز بـ دوري أبطال آسيا 2019 ودوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

يذكر أن سلمان الفرج، كان شارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم عام 2018، وفي كأس أمم آسيا عام 2019 التي أُقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستجتمع الإدارة الهلالية مع الفرج وياسر الشهراني لبحث تجديد عقد كل منهما بالفترة المقبلة.







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