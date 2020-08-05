أمطار رعدية على 12 منطقة اليوم مع غبار وأتربة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار الأمطار الرعدية على 12 منطقة، كما تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وأيضًا، يتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.



