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أمطار غزيرة على ظهران الجنوب تسيل الأودية والشعاب

أمطار غزيرة على ظهران الجنوب تسيل الأودية والشعاب

2020/08/02
الساعة 9:16 مساءً
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أمطار غزيرة على ظهران الجنوب تسيل الأودية والشعاب
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 أمطار غزيرة على المدينة
2 حالة الطقس غدًا
3 درجات الحرارة المتوقعة غدًا

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب سالت على إثرها الشعاب والأودية.

أمطار غزيرة على المدينة

كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، شملت: الحناكية، والصويدرة، والشقرة، ودثير وغيرها من المراكز والقرى المجاورة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما على صعيد أدنى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تكون في كل من أبها والباحة وشرورة حيث تسجل كل منهم 28 مئوية، فيما ستكون 31 درجة في جدة وبريدة 32 ، بينما ستكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 37 وفي المدينة المنورة والرياض 44.




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