أمن الدولة تعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات لحملة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات “علوم طبيعية”، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقالت رئاسة أمن الدولة: إن من شروط القبول، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ويكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن 85%، وأن يكون من خريجي العام الحالي 1441هـ، وألا يزيد عمره على 20 عامًا.

كما يجب ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن 70%، وألا تقل الدرجة الكلية للاختبار التحصيلي عن 60 %، وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وألا يكون مسجلا في أي مؤسسة تعليمية أخرى، مع تميزه بحسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق بحقه صدور حكم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ولفتت رئاسة أمن الدولة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الساعة 10 صباحًا، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 06/ 01/ 1442هـ الساعة 10 صباحًا، وذلك عبر الرابط هنا.



