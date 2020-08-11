أمير الباحة يبادر بكفالة أيتام عن نفسه ووالدته وعائلته

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

في إطار دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة السخي لأعمال الخير وللجمعيات الخيرية بالمنطقة ومحافظاتها، فقد بادر بكفالة أيتام عنه وعن والدته وعائلته من خلال جمعية رافق بمحافظة المخواة، جاء ذلك خلال استقبال سموه لمحافظ المخواة نايف الهزاني ورئيس وأعضاء جمعية رافق لرعاية الأيتام بالمخواة.

وأكد أمير الباحة أن هذه الأعمال هي من الأعمال الصالحة التي حث عليها ديننا الحنيف داعيًا الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع بها.

من جهته ثمّن رئيس الجمعية الأستاذ سعد محمد العُمري هذا المبادرة الكريمة من سموه الكريم وكفالته ليتيم من خلال الجمعية، وهذا العمل ليس بمستغرب على سموه فهو المبادر والداعم للأعمال الخيرية فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته.



