أمير تبوك يستقبل خلود الخميس أول امرأة ترأس مجلس المنطقة

المواطن - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس المنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتكليفها أمينًا عامًا لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه سمو أمير منطقة تبوك.

أمير تبوك يهنئ خلود الخميس بثقة القيادة

وهنأ سموه الدكتورة خلود الخميس على هذه الثقة من ولاة الأمر – حفظهم الله – كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنيًا لها سموه دوام التوفيق في عملها الجديد.

دور المرأة السعودية

وأكد أمير تبوك على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، وأثنى على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وأعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير تبوك على دعمه وتوجيهاته والتي سوف تكون نبراسًا لها في عملها الجديد.



