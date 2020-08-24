أمير عسير يُحفز لاعبي ضمك قبل مباراة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

قام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة نادي ضمك لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الأهلي المقبلة.

أمير عسير يدعم اللاعبين:

وزار أمير منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قبل مباراته ضد الأهلي، من أجل الوقوف على استعداداته للمواجهة المرتقبة.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تدريبات الفريق وزيارة الأمير تركي بن طلال، موضحًا أن أمير منطقة عسير وجّه كلمات تحفيزية للاعبين وطالبهم الظفر بنتيجة مباراة الغد.

ضمك ضد الأهلي:

ويلعب الفريقان عند الساعة 7:05 مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وسيفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الغد، عبدالفتاح عسيري وحارس المرمى محمد العويس بسبب تعرضهم للإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة ضمك ضد الأهلي غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.





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