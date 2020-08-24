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أمير عسير يُحفز لاعبي ضمك قبل مباراة الأهلي
أملًا في تحقيق الفوز بالجولة الـ27

أمير عسير يُحفز لاعبي ضمك قبل مباراة الأهلي

2020/08/24
الساعة 10:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أمير عسير يُحفز لاعبي ضمك قبل مباراة الأهلي أمير عسير
المواطن - مروة نبيل
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1 أمير عسير يدعم اللاعبين:
2 ضمك ضد الأهلي:

قام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة نادي ضمك لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الأهلي المقبلة.

أمير عسير يدعم اللاعبين:

وزار أمير منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قبل مباراته ضد الأهلي، من أجل الوقوف على استعداداته للمواجهة المرتقبة.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تدريبات الفريق وزيارة الأمير تركي بن طلال، موضحًا أن أمير منطقة عسير وجّه كلمات تحفيزية للاعبين وطالبهم الظفر بنتيجة مباراة الغد.

 

أمير عسير في تدريبات ضمك
أمير عسير

ضمك ضد الأهلي:

ويلعب الفريقان عند الساعة 7:05 مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وسيفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الغد، عبدالفتاح عسيري وحارس المرمى محمد العويس بسبب تعرضهم للإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة ضمك ضد الأهلي غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.

 

أمير عسير في تدريبات ضمك
أمير عسير يدعم اللاعبين

 

ضمك قبل مباراة الأهلي
جانب من التدريبات

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