أندية الدوري الإنجليزي ترفض الـ5 تبديلات

المواطن - مروة نبيل

حسمت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم موقفها من استمرار إجراء 5 تبديلات خلال المباراة الواحدة ضمن منافسات البريميرليج في الموسم الرياضي المقبل 2020/ 2021.

الدوري الإنجليزي

وصوتت أندية الدوري الإنجليزي ضد السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة الواحدة، وذلك بعد تطبيق هذا النظام عقب استئناف النشاط الرياضي مجددًا بعد جائحة كورونا، لمساعدة اللاعبين مع الجدولة المكثفة من المباريات لإنهاء الموسم.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن الفرق ترغب في الاعتماد على 3 تبديلات فقط في المباراة الواحدة، على أن يسمح بتواجد 7 لاعبين على مقاعد البدلاء، كما كان الوضع عليه قبل وباء كورونا.

ويأتي ذلك بعدما اجتمعت جميع أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بما فيها الفرق الصاعدة حديثًا وست بروميتش وفولهام وليدز يونايتد، وتم اتخاذ القرار بشأن الموسم الرياضي المقبل المقرر انطلاقه، يوم 12 سبتمبر.

ليفربول بطل البريميرليج

ونجح الريدز في الفوز بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا، إلا أن تتويج ليفربول واحتفالاته جاءت بشكل صامت، نظرًا لخوض المباريات حاليًا بدون جماهير بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء التتويج باللقب في مباراة ليفربول ضد تشيلسي نظرًا لأنها آخر مواجهة سيخوضها على ملعبه هذا الموسم، وقدم كيني دالجليش آخر مدرب حقق البطولة مع الريدز الميداليات للاعبين وسلم الكأس إلى قائد الفريق جوردان هندرسون ليرفعه عاليًا مع انطلاق الألعاب النارية.



