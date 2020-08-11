أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بـ كورونا

المواطن - متابعة

قال الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يوم الاثنين: إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، وإنه في الحجر الصحي.

وكتب أنطونيو بانديراس (60 عامًا) على تويتر يقول ”أود أن أضيف أنني بخير نسبيًّا، أنا فقط أشعر بإرهاق أكثر من المعتاد، وأثق أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن“.

وفي وقت سابق أعلن النجم توم هانكس إصابته بالفيروس هو وزوجته حيث انتقلت إليه العدوى خلال مشاركته في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي في أستراليا.

وقرر الثنائي التبرع بدمهما بعد تعافيهما من مرض “كوفيد 19” من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا.

ووفقًا لمجلة “فاريتي” الأمريكية، فقد أعلن توم هانكس وزوجته التبرع بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، بعدما علما أن جسديهما يحملان الأجسام المضادة للفيروس.



