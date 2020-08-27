أهمية التعليم ودور الأسرة في إنجاحه بخطبة الجمعة غدًا

المواطن - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بأن تكون خطبة الجمعة يوم غد عن أهمية التعليم عن بعد، وأهمية مشاركة الأسرة وولي الأمر لإنجاحه.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير آل الشيخ لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ للتنويه بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم وعضو هيئة التدريس، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لتحقيق العملية التعليمية.

وأكد التعميم على غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني والاعتزاز بالوطن، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيضاح دور المؤسسات التعليمية “المدارس والجامعات” في رفع مستوى الوعي الفكري، ودور الأسرة في المساهمة بذلك.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن، إلى جانب أن تكون خطبة الجمعة متزامنة مع جميع الأحداث التي تطرأ على الساحة، وخصوصاً ما يتعلق منها في جائحة كورونا؛ استمرارًا لدور الوزارة الفاعل في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد، ومنبر الجمعة، ونشر الوعي المجتمعي في بداية العام الدراسي.





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