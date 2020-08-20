أوباما يهين ترامب بوصفه بـ الدنيء والأخير يتهمه بالتجسس

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عدد باراك أوباما مساوئ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم في ولاية ثانية، في خطاب أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، قائلاً إن إدارة ترامب ستفعل أي شيء لتحقيق الفوز حتى لو كان ذلك يعني هدم الديمقراطية في أمريكا.

وقدم أوباما حجة واضحة وموجزة حول سبب كون ترامب غير مؤهل للخدمة في المكتب البيضاوي ورسم أيضًا رؤية قاتمة لعواقب الولاية الثانية، متابعًا: لقد أظهرت هذه الإدارة أنها ستدمر ديمقراطيتنا إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر للفوز.

وأخبر أوباما الأمريكيين الليلة الماضية أن الطريقة الوحيدة لاستعادة البلاد هي انتخاب بايدن وحكومته، واصفًا ترامب في خطابه الذي استمر 20 دقيقة بأنه كسول وخطير وفاسد، ومتهمًا إياه بإساءة استخدام الجيش أثناء المظاهرات الأمريكية المناهضة لمقتل المواطن الأفرو أميركي، جورج فلويد.

ترامب يتهم أوباما بالتجسس:

ورد ترامب على أوباما في صيغة غاضبة عبر حسابه على تويتر متهمًا إياه بالتجسس، قائلًا: لقد تجسس على حملتي، في إشارة إلى تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في حملته الرئاسية لعام 2016 لمعرفة ما إذا كانت روسيا تحاول التأثير على الانتخابات.

وعلى الرغم من توجيه عدد من الأطراف الانتقاد إلى الرئيس ترامب مثل نانسي بوليسي وهيلاري كلينتون، إلا أن انتقاد أوباما كان الأكثر مباشرة والأقسى حتى الآن لدونالد ترامب، حيث وصفه بأنه شخص تملأه الدناءة ويعشق الأكاذيب والتفكير في نظريات المؤامرة المجنونة.

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