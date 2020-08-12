أوبر تقدم رحلات مجانية في السعودية كجزء من شراكة مع ماستر كارد

المواطن - الرياض

تماشيًا مع التزامها العالمي “بنقل ما يهم” ودعم المجتمعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، ستقوم أوبر بالشراكة مع كل من ماستر كارد، وجمعية النهضة، وهي منظمة سعودية غير حكومية تركز على تمكين المرأة، بتقديم رحلات مجانية لعملاء مختارين في جميع أنحاء المملكة خلال الشهرين المقبلين.

وتغطي هذه الشراكة الإستراتيجية بين ماستر كارد وأوبر جميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعتبر بذلك أكبر شراكة لأوبر في المنطقة، ويتمثل هدفها في توفير الدعم لأفراد المجتمع بناءً على احتياجاتهم والمبادرات الخاصة بمناطقهم. وقد انطلقت أولى هذه المبادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير نقل مجاني من المطار للمقيمين العائدين إلى الدولة.

وسيتم إطلاق مبادرات أخرى في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، بحيث يتم تصميم كل منها لتنسجم خصيصًا مع احتياجات المستهلكين في كل دولة.

وتوظف “أوبر” إمكاناتها التقنية الكبيرة لجعل شبكتها الواسعة من السائقين متاحة في مختلف المدن لضمان تجربة تنقل آمنة وعالية الكفاءة لجميع العملاء.

وكانت الشركة قد أطلعت سائقيها على كافة الإجراءات الصحية الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتزامن مع تكفلها بسداد تكاليف شراء الكمامات والمعقمات.

وبدورها تحرص “ماستر كارد” على بذل كل جهد ممكن لمساعدة الناس في تخطي هذه المرحلة الصعبة، بالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية في شبكتها. كما توظف “ماستر كارد” تقنياتها المبتكرة ومبادراتها الخيرية وخبراتها الواسعة في علوم البيانات للمساهمة في إعادة بناء المجتمعات والدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي.

وفي الوقت الذي يتعاون فيه الناس حول العالم في مواجهة هذه المرحلة الاستثنائية، تحرص “ماستركارد” على دعم الأفراد الذين لا يدخرون وقتًا أو جهدًا لمساعدة الآخرين.

وفي هذا السياق، قالت آمنة أجمل، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق لدى “ماستر كارد” في الشرق الأوسط وإفريقيا: “تهدف ماستر كارد من خلال هذه الشراكة مع أوبر في السعودية إلى المساهمة في توفير الدعم اللازم لمن يساعدون الناس. وتنسجم قيم أوبر الهادفة إلى إثراء حياة الناس مع رسالة ’ماستر كارد‘ القائمة على تحقيق النمو من خلال العمل البنّاء، لنتمكن معًا من تعزيز الإحساس بالثقة والأمان بين أفراد المجتمع عبر توفير خدمات النقل المجانية”.

من جانبه، قال محمد قزاز، المدير العام الإقليمي لدى “أوبر” في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يتجسد دورنا في الربط بين المدن والمجتمعات باستخدام التقنيات الآمنة والموثوقة، ولاسيما في الأوقات الصعبة. وستنطلق مبادرتنا مع ’ماستر كارد‘ في المملكة العربية السعودية بتقديم رحلات مجانية بالتعاون مع جمعية النهضة، مما يؤكد التزامنا التام تجاه المملكة ومجتمعاتها المزدهرة”.

وأضاف قزاز: “نحن فخورون للغاية بالتعاون مع ماستر كارد وجمعية النهضة في هذه المبادرة المجتمعية الهامة، والموجهة خصيصًا لمساعدة الأفراد الذين يدعمون المجتمع السعودي عبر تزويدهم بخدمات النقل الآمن والموثوق في أي وقت يحتاجونه”.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قالت رشا التركي، الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة: “نحن فخورون بالعمل مع أوبر وماستر كارد لتخفيف بعض الأعباء عن كاهل النساء خلال هذه الأوقات غير الاستثنائية، من خلال السماح لهن بالتنقل بكل راحة وحرية. ونود أيضًا أن نشكر أوبر على ثقتهم ودعمهم المستمر عبر تقديم رحلات مجانية”.

يذكر أن مبادرة “نقل ما يهم” هي مجرد خطوة أولى في إطار تعهّد “أوبر” العالمي بمساعدة المجتمعات في المنطقة وحول العالم. وفي وقت سابق من شهر مايو، أطلقت أوبر مبادرة UberMedics في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية خصمًا على تكلفة الرحلات من وإلى أماكن عملهم.



