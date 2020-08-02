أول أيام العيد .. أردني أطلق النار على أخيه فقتل شقيقاته الثلاث

المواطن - متابعة

في أول أيام العيد قام أردني بقتل شقيقاته الثلاث بالرصاص بينما كان يحاول قتل أخيه الشقيق لكن الرصاص أخطأه وأصاب الفتيات الثلاث في مقتل وذلك في منطقة الشؤونة الجنوبية في الأردن.

تفاصيل قتل الشقيقات أول أيام العيد

وفي أول رواية رسمية عن الحادثة، قالت مديرية الأمن العام في العاصمة عمّان، إن بلاغاً ورد لشرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية على شقيقه إثر خلافات بينهما، ما أدى إلى إصابة شقيقاته الثلاث وتم إسعافهن للمستشفى وما لبثن أن فارقن الحياة.

وأعلن الأمن الأردني أن مطلق النار على شقيقاته قام بتسليم نفسه وجرى ضبطه ومعه سلاحان ناريان.

معلومات عن قاتل شقيقاته أول أيام العيد

وقالت مصادر إعلامية أردنية إن حادثة القتل التي حدثت في منطقة الشؤونة الجنوبية مساء الجمعة وقعت بين أفراد من عشيرة العدوان وأن الشخص الذي أطلق الرصاص هو متقاعد برتبة مقدم من أحد الأجهزة الأمنية الأردنية، ويعاني من مرض نفسي، حيث كان الجميع يحاولون الابتعاد عنه وتفادي الاحتكاك به لأنه كان متوقعاً عند أي إثارة له أن يقتل أي شخص أمامه.

وأضافت المصادر أن إحدى الأخوات التي توفيت بالحادثة زوجة مسؤول أمني كبير بالأجهزة الأمنية الأردنية يعمل مدير شرطة محافظة المفرق.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادث لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة البشعة.