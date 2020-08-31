أول تحرك من مانشستر سيتي لضم ميسي قبل الإعلان الرسمي

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، قريبًا من أي وقت مضى للانتقال لـ صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والعمل مع مدربه السابق في البارشا الإسباني بيب جوارديولا.

ما طلبه مانشستر سيتي قبل ضم ميسي

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المُقربة من برشلونة إن نادي مانشستر سيتي اتفق مع إحدى شركات الإعلان والدعاية على تجهيز مقطع مميز للنجم الأرجنتيني لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الإعلان الرسمي عن ضمه من صفوف البارشا.

وأكدت “سبورت” على أن نادي مانشستر سيتي لا يريد إهدار الوقت ويرغب في تجهيز كل التفاصيل المتعلقة بضم البرغوث الأرجنتيني في وقت قياسي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، كان طلب من نجم برشلونة، مغادرة النادي الكتالوني والعودة للدوري الأرجنتيني للعب في صفوف فريق نيو ويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وفي وقت سابق، وجهت رابطة الدوري الإسباني الممتاز ”لا ليجا” صدمة مُدوية للنجم الأرجنتيني وذلك بعد أن طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني تقدم بطلب لإدارة برشلونة بالرحيل، بعد الخروج من موسم 2019/2020 بدون التتويج بأي بطولة كما أن اللاعب أراد الرحيل بسبب استمرار إدارة جوزيب بارتوميو في عملها داخل النادي.

رابطة الليجا تصدم البرغوث الأرجنتيني

وتضامنت رابطة الدوري الإسباني مع نادي برشلونة رافضة طلب النجم ميسي، بمغادرة برشلونة وذلك بسبب أن البند الذي يسمح له بالرحيل بالمجان، انتهت صلاحيته في يونيو الماضي.

وأكدت رابطة الليجا على أن رحيل اللاعب الأرجنتيني عن برشلونة، سيكون في حالة نجح أي نادٍ في دفع 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ذات صلة :







شارك الخبر