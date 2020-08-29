أول تعليق من الوليد بن طلال بعد فوز الهلال بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، على تهنئة نجوم أزرق العاصمة، وذلك بعد الحصول رسميًا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل: “مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي كبير آسيا، الهلال العالمي لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولقب دوري أبطال آسيا وتحقيق المركز الرابع عالميًّا، وقريبًا كاس الملك بإذن الله”.

الهلال يفوز برباعية ويُحقق اللقب الأغلى:

وكان الأزرق هزم الحزم- منذ قليل- برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان نادي الحزم بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالرحمن اليامي بالدقيقة الثالثة، ثم تعادل سالم الدوسري للأزرق بالدقيقة الثامنة بمجهود فردي رائع.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تمكن الأزرق من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالدقيقة الأربعين من ركلة جزاء، تسبب فيها الإيطالي سيباستيان جيوفنكو. غوميز يُبدع ويقدم الهدية بهاتريك:

وفي الشوط الثاني، تمكن بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدفين الثالث والرابع لـ فريق الهلال، حيث سجل غوميز الهدف الثالث من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم أضاف الهدف الرابع والهاتريك له بالدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء.

وكان اللاعب البيروفي أندري كاريلو سجل هدفًا خامسًا للأزرق ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.

وبعد الفوز أصبح رصيد الأزرق 66 نقطة في المركز الأول ليُتوج بطلًا رسميًّا لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد فريق الحزم عند 27 نقطة.







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