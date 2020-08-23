أول تعليق من بندر الخريف بعد تعيينه رئيسًا لهيئة المحتوى المحلي

المواطن - الرياض

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد صدور أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقال الخريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد- يحفظهم الله- أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، سائلًا المولى عز وجل أن يمدني بعونه وتوفيقه لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخدمة مليكي ووطني”.

وصدر أمر ملكي اليوم بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، مع تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.







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