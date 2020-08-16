أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة ألميريا

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ، على هزيمة فريقه ضد جيرونا في الملحق المؤهل إلى منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تركي آل الشيخ يُعلق:

وتفاعل تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أحداث مباراة ألميريا ضد جيرونا، وبعد نهاية المواجهة الحاسمة، علق قائلًا: “الحمد لله على كل حال”.

وفي بادرة طيبة منه، حرص تركي آل الشيخ على تهنئة الشيح منصور بن زايد شقيق رئيس الإمارات ومالك النادي الإسباني بعد فوز فريقه على ألميريا، وقال: “أخوي الغالي مبروك فوز جيرونا”.

ألميريا ضد جيرونا:

وانتهت، منذ قليل، مباراة ألميريا ضد جيرونا التي أُقيمت على ملعب الأول، بهزيمة أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، علمًا بأن مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بخسارته أيضًا بهدف نظيف.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا فرصة التأهل إلى الدوري الإسباني في الأمتار الأخيرة، ليتأكد استمراره في منافسات الدرجة الثانية الموسم المقبل، فيما خطف جيرونا بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد تأهل إلى الملحق المؤهل إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدرجة الثانية برصيد 64 نقطة.

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