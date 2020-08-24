أول تعليق من كوشنر حول حصول الإمارات على مقاتلات F-35 الأمريكية

المواطن - متابعة

أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إبرام الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل يجب أن يزيد احتمال حصول الدولة الخليجية على مقاتلات “F-35” الأمريكية.

وقال كوشنر، في برنامج “فريد زكريا GBS”، المذاع على قناة “CNN”، أمس الأحد، إن هذا الموضوع أصبح قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وأقر بأن الإمارات تحاول الحصول على طائرات “F-35” منذ فترة طويلة.

وتابع جاريد كوشنر: “المجموعة التي تريدهم ألا يحصلوا عليها (الطائرات) أكثر من غيرها هي إيران بوضوح لأنهم يقعون على مضيق هرمز مباشرة… والحقيقة هي أن اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمال حصولهم عليها، لكنها شيء نقوم بمراجعته”.

وختم كوشنر بقوله: “من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي”.





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