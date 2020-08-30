أول قرار من اتحاد القدم بعد تتويج الهلال بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل ختام الموسم بجولتين، بعد الفوز الكبير على الحزم برباعية مقابل هدف.

وأصبح رصيد الأزرق 66 نقطة في المركز الأول، وبفارق ست نقاط عن النصر، الذي حقق الفوز بصعوبة أمس على نادي الفيحاء بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة والعشرين.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل إهداء كأس جديد للدوري لأزرق العاصمة، بعد تصنيعه، وفقًا لـ، صحيفة “الرياضية” مما يعني أن نادي النصر سيحتفظ بكأس الدوري الذي تُوج به في موسم 2018/2019، ولن يسلمه إلى الهلال كما كان مُتفق عليه من قبل.

رسالة غريبة لـ رئيس الهلال

من ناحية أخرى، وجّه الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” رسالة غريبة لرئيس النادي فهد بن نافل، وذلك بعد التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكتب حساب الأزرق عبر “تويتر” مع نشر صورة من دولاب بطولات النادي قائلًا: “دواليبنا امتلت ذهب يا ريس”.

وعلى الفور رد فهد بن نافل على الرسالة قائلًا: “اللهم زد وبارك”.

وحقق الهلال لقب الدوري، وذلك بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان نادي الحزم بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالرحمن اليامي بالدقيقة الثالثة، ثم تعادل سالم الدوسري للأزرق بالدقيقة الثامنة بمجهود فردي رائع.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تمكن الأزرق من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالدقيقة الأربعين من ركلة جزاء، تسبب فيها الإيطالي سيباستيان جيوفنكو. غوميز يُبدع في ليلة التتويج ويُحرز هاتريك وفي الشوط الثاني، تمكن بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدفين الثالث والرابع لـ فريق الهلال، حيث سجل غوميز الهدف الثالث من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم أضاف الهدف الرابع والهاتريك له بالدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء. وكان اللاعب البيروفي أندري كاريلو سجل هدفًا خامسًا للأزرق ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.







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