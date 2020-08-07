أول لقاح لـ كورونا خلال أيام

المواطن - متابعة

أعلنت روسيا أنها ستسجل خلال أيام أول لقاح عالمي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، الجمعة: إن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طوره مركز “غماليا” سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

كبار السن أولًا والأطباء:

وفي رد على سؤال من وكالة “إنترفاكس” الروسية حول ما إذا كان لقاح كورونا بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري، رد الوزير بالإيجاب، قائلًا: إن “العمل جارٍ حاليًّا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح”.

كما أضاف أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

وأوضح أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا “عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا”، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

سباق لقاح كورونا:

يأتي هذا بالتزامن مع تسابق مئات الشركات والمختبرات والدول على الصعيد العالمي من أجل التوصل إلى لقاح، والحصول منذ الآن على أسبقية لشعوبها، فيما نبهت منظمة الصحة العالمية التي أطلقت مؤخرًا تحذيرات عدة اعتبرها البعض تشاؤمية، لضرورة توفر شرط هام من أجل تعافي العالم بشكل أسرع، ألا وهو التوحد في هذا السباق العلمي للتوصل إلى اللقاح.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح ضد كورونا كسلعة للجميع”.

وفي إشارة إلى المنافسة والتزاحم بين الدول على لقاح فعال وطلب أكبر عدد ممكن من الجرعات مسبقًا، رأى أن إضفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئًا طيبًا، ولن يفيدنا.



