إحصائية سلبية تُقلق باريس سان جيرمان في أول نهائي!

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب “دا لوش” في البرتغال، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ:

ويخوض الفريق الباريسي مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ اليوم بعد تغلبه على لايبزيج الألماني بثلاثية دون رد، فيما يلعب العملاق البافاري بعد تجاوزه عقبة ليون الفرنسي بنتيجة 3/ 0.

ولعب الفريقان 8 مرات من قبل جميعها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت الغلبة لصالح الفريق الباريسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إحصائية سلبية في أول نهائي:

وكشف شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية سلبية تُقلق الفريق الباريسي قبل مباراته اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وأشارت إلى أن هذا أول نهائي في تاريخ باريس سان جيرمان في الكأس الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا وهو الفريق الـ41 يصل إلى النهائي، مضيفة أن آخر 6 فرق لعبوا في النهائي للمرة الأولى خسروا المباراة.





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