إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين بـ60 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

تعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت كبيرة قبل مباراة الفتح المقبلة.

الاتحاد ضد الفتح

ويلعب الفتح ضد الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفعت إدارة العميد مبلغ التحفيز لـ60 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق الفوز ضد الفتح في الجولة المقبلة والوصول إلى النقطة 33، خاصة أن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وكانت إدارة أنمار الحائلي قد سلمت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم 50 ألف ريال لكل منهم بعد التدريبات الجماعية بالأمس، مكافأة الفوز على الفيحاء.

العميد في دوري محمد بن سلمان

وعزز العميد فرص استمراره في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل، بعد فوزه على الفيحاء برباعية مقابل هدف، في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية.





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