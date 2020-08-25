إدواردو: تجربة الهلال مليئة بالأفراح وأوقاتي هنا لا تُنسى

المواطن - مروة نبيل

وجه البرازيلي كارلوس إدواردو رسالة إلى الجماهير، بعد الإعلان عن رحيله رسميًّا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أن تجربته كانت مليئة بالأفراح.

كارلوس إدواردو:

وكان نادي الهلال قد أعلن، قبل قليل، عن رحيل كارلوس إدواردو رسميًّا، بعد موافقة مجلس الإدارة على إنهاء عقده والذي تبقى فيه ما يُقارب من 15 يومًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إدواردو يودع الجماهير:

وقال اللاعب البرازيلي في مقطع فيديو نشره حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أهلًا شباب.. أود هنا أن أقدم لكم رسالة الوداع، في البداية أود أن أشكر الله الذي منحني هذه الفرصة لأكون جزءًا من هذا الفريق”.

وتابع: “تعرفت على كثير من الأشخاص الطيبين هنا، بداية بالرؤساء الذي مروا على النادي وزملائي اللاعبين، أعتقد أنها لحظة صعبة جدًّا، لقد كانت 5 سنوات زاخرة بالأفراح ولحظاتها السيئة لا تذُكر.. كانت سنوات مليئة بالمشاعر الجميلة”.

وأضاف كارلوس قائلًا: “أشكر جماهير الهلال كافة، والشكر موصول لكل الشعب السعودي والجماهير الأخرى الذين يستقبلونني دائمًا من أجمل استقبال في كل الأماكن”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لذلك سأحمل هذه الذكريات الجميلة معي.. مررت هنا بأوقات لا تُنسى، والآن أتمنى دوام التوفيق والنجاح للهلال النادي المحبب إلى قلبي، بالتوفيق.. وبارك الله لكم”.





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