إدواردو يبدأ العلاج.. والفرج والبريك يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

بدأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، أداء برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة مؤخرًا.

إدواردو يبدأ العلاج:

وأشار نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجم الفريق البرازيلي خضع، اليوم الاثنين، لبرنامج علاجي إثر تعرضه لكدمة في مفصل القدم.

وسيفقد الهلال نجمه البرازيلي إدواردو خلال الثلاث مباريات المقبلة، بعد إصابته خلال مواجهة العدالة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تأهيل الفرج والبريك:

على الجانب الآخر، واصل الثنائي سلمان الفرج ومحمد البريك أداء برنامجيهما العلاجيين والتأهيليين تخللهما تدريبات بالكرة، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في تدريبات الهلال الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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