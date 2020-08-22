إشبيلية بطلًا لـ الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إشبيلية ضد الإنتر- منذ قليل- بفوز الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أُقيمت في مدينة كولن الألمانية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر بضغط هجومي من قبل النادي الأندلسي الذي نجح عبر اللاعب دي يونج في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تقدم إنتر ميلان بهدف عبر ركلة جزاء نفذها البلجيكي روميلو لوكاكو.

الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر:

وواصل الفريق الأندلسي ضغطه في مباراة إشبيلية ضد الإنتر، حتى نجح اللاعب لوك دي يونج في إضافة الهدف الثاني للنادي الأندلسي بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر تمكن اللاعب الأوروغوياني دييغو غودين من إحراز هدف التعادل لنادي إنتر ميلان بالدقيقة السادسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

إشبيلية يُباغت الإنتر بالهدف الثالث:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد الإنتر، قاتل الفريق الأندلسي، حتى تمكن اللاعب دييغو كارلوس من إضافة الهدف الثالث عبر ركلة خلفية مزدوجة نُفذت بطريقة جميلة بالدقيقة الرابعة والسبعين.

ولم ينجح نادي إنتر ميلان في إحراز الهدف الثالث له في مباراة إشبيلية ضد الإنتر، لتنتهي المباراة بفوز إشبيلية وحصده للقب رقم ستة له في الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة إشبيلية ضد الإنتر، أُقيمت على ملعب رايم إينرجي ستاديون في مدينة كولون الألمانية.





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